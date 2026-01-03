Premier League: Έφερε γούρι ο Κωστούλας στην Μπράιτον, δάγκωσαν για πρώτη φορά οι λύκοι! (vids)

Ο ενδεκαδάτος Μπάμπης Κωστούλας είχε σημαντική συμβολή στο 2-0 της Μπράιτον επί της Μπέρνλι, ενώ η Γουλβς γεύτηκε για πρώτη φορά την χαρά της νίκης με το 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 20ό παιχνίδι της σεζόν, ώστε η Μπράιτον να εμπιστευτεί στον Μπάμπη Κωστούλα μία θέση στην ενδεκάδα σε αγώνα της Premier League.

Κι ο Έλληνας επιθετικός είχε ηχηρή παρουσία στο 2-0 επί της Μπέρνλι που έφερε τους κύκνους ξανά στην 8η θέση.

Είχαν περάσει μόλις 10 λεπτά, όταν ο Κωστούλας με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως ο Έλληνας επιθετικός συνέχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Έστω και από κόντρα σε σουτ του Γιασάρι, η μπάλα εξοστρακίστηκε από τα πόδια του και έγινε ασίστ στον Ρούτερ για το 1-0 (29').

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Γιασάρι έκανε το τελικό 2-0 (47'), με τον Κωστούλα που είχε πολύ καλή παρουσία να αντικαθίσταται στο 71ο λεπτό.

Το 2026 μπήκε ιδανικά και για την Γουλβς που γεύτηκε την νίκη για πρώτη φορά στην 20ή αγωνιστική! Θύμα της η Γουέστ Χαμ (3-0), με τους λύκους να σκοράρουν τρεις φορές με Άριας (4), Χουάνγκ (31') και Μανέ (41') και να φτάνουν τους 6, που τους φέρνουν στο -12 από την ζώνη παραμονής.