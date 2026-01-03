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Ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Ζέλσον Μάρτινς να απειλεί μετά από ασταθής απόκρουση του Χριστογεώργου και τον τερματοφύλακα των Κρητικών τελικώς να μπλοκάρει.

Δείτε εδώ:

Ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)