Ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)

Ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Ζέλσον Μάρτινς να απειλεί μετά από ασταθής απόκρουση του Χριστογεώργου και τον τερματοφύλακα των Κρητικών τελικώς να μπλοκάρει.

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