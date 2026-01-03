Έμειναν στο «Χ» Τζένοα - Πίζα και Σασουόλο - Πάρμα

Ισόπαλες με σκορ 1-1 έληξαν οι αναμετρήσεις της Τζένοα με την Πίζα και της Σασουόλο με την Πάρμα.

Δεν ανέδειξαν νικητή οι δύο αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής της Serie A, ανάμεσα σε Σασουόλο-Πάρμα (1-1) και Τζένοα-Πίζα (1-1). Οι βαθμοί που απέσπασαν οι φιλοξενούμενοι τους έδωσαν βαθιά ανάσα στη μάχη που δίνουν για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Νωρίτερα, τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A, με την οποία παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Κόμο, με το 1-0 επί της Ουντινέζε.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λούκας Ντα Κούνια, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την άσπρη βούλα στο 18ο λεπτό, ενώ ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο με την Κόμο.