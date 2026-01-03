Σκόραρε ο Μουζακίτης, δεν μέτρησε το γκολ με τη βοήθεια του VAR (vid)

Δίχτυα για τον Ολυμπιακό βρήκε ο Χρήστος Μουζακίτης στο 35ο λεπτό του Super Cup, ωστόσο το τέρμα του δεν μέτρησε έπειτα από εξέταση της φάσης με το VAR.

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