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Σκόραρε ο Μουζακίτης, δεν μέτρησε το γκολ με τη βοήθεια του VAR (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δίχτυα για τον Ολυμπιακό βρήκε ο Χρήστος Μουζακίτης στο 35ο λεπτό του Super Cup, ωστόσο το τέρμα του δεν μέτρησε έπειτα από εξέταση της φάσης με το VAR.

Δείτε εδώ:

Σκόραρε ο Μουζακίτης, δεν μέτρησε το γκολ με τη βοήθεια του VAR (vid)