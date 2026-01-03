Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER CUP Πήγε να σκοράρει με «ψαλιδάκι» ο Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid) 03-01-2026 17:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ζουλιάν Μπιανκόν πήγε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ με «ψαλιδάκι», ωστόσο δεν κατάφερε να σημαδέψει κάποια γωνία της εστίας και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε. Δείτε εδώ: Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Μόνο ένας δεν βλέπει Ισπανία στον τελικό menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Ο Λορέντζο Καριέρε, το θαύμα και τα σχέδια που άλλαξαν βίαια dailymedia.gr Η άνιση μάχη για ένα 8άρι πολύ υψηλών προδιαγραφών menshouse.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Πήγε να σκοράρει με «ψαλιδάκι» ο Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid) SHARE