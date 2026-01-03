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Πήγε να σκοράρει με «ψαλιδάκι» ο Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ζουλιάν Μπιανκόν πήγε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ με «ψαλιδάκι», ωστόσο δεν κατάφερε να σημαδέψει κάποια γωνία της εστίας και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Δείτε εδώ:

Πήγε να σκοράρει με «ψαλιδάκι» ο Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)