Πήγε να σκοράρει με «ψαλιδάκι» ο Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν πήγε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ με «ψαλιδάκι», ωστόσο δεν κατάφερε να σημαδέψει κάποια γωνία της εστίας και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

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