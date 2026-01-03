Συντριβή στο Βίγκο για τις νυχτερίδες που ηττήθηκαν με 4-1 και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την ζώνη του υποβιβασμού.

Ούτε η έλευση του νέου έτους άλλαξε κάτι στην απογοητευτική φετινή εικόνα της Βαλένθια που στο τέλος της αγωνιστικής ενδέχεται να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη.

Εφιαλτικό απόγευμα στο Βίγκο για τις νυχτερίδες που ηττήθηκαν με 4-1 από την Θέλτα, η οποία συνεχίζει να έχει ευρωπαϊκές βλέψεις.

Το χαμένο πέναλτι του Πεπέλου (7') έδειξε από νωρίς τι μέλλει γενέσθαι, με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να ευστοχεί στην δική του εκτέλεση και να κάνει το 1-0 (33').

Ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 (59') και παρά την μείωση του σκορ από τον Πεπέλου (70'), η Βαλένθια κατέρρευσε στο τέλος.

Δέχθηκε ακόμα δύο τέρματα από Ελ-Αμπντελαουί (83') και Ούγκο Άλβαρεθ (94') για να έρθει το πολύ βαρύ 4-1.