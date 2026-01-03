Δεύτερη σερί νίκη για την Κόμο με βασικό Δουβίκα

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A, με την οποία παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Κόμο, η οποία στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λουκά Ντα Κουνιά, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την άσπρη βούλα στο 18ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 56’ ο Ζανιόλο βρήκε δίχτυα, αλλά οι πανηγυρισμοί της Ουντινέζε κόπασαν μετά από έλεγχο του VAR, που ακύρωσε το τέρμα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1

(50' Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε 1-0

(18΄ πεν. Ντα Κουνιά)

Τζένοα-Πίζα 3/1

Σασουόλο-Πάρμα 3/1

Γιουβέντους-Λέτσε 3/1

Αταλάντα-Ρόμα 3/1

Λάτσιο-Νάπολι 4/1

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1

Βερόνα-Τορίνο 4/1

Ίντερ-Μπολόνια 4/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Μίλαν 38

Ίντερ 36 -16αγ.

Νάπολι 34 -16αγ.

Ρόμα 33

Γιουβέντους 32

Κόμο 30

Μπολόνια 26 -16αγ.

Λάτσιο 24

Σασουόλο 22

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -18αγ.

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20

Κάλιαρι 18 -18αγ.

Πάρμα 17 -16αγ.

Λέτσε 16 -16αγ.

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -16αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9