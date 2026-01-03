Δεύτερη σερί νίκη για την Κόμο με βασικό Δουβίκα

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λουκά Ντα Κουνιά, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την άσπρη βούλα στο 18ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 56’ ο Ζανιόλο βρήκε δίχτυα, αλλά οι πανηγυρισμοί της Ουντινέζε κόπασαν μετά από έλεγχο του VAR, που ακύρωσε το τέρμα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Κάλιαρι-Μίλαν 0-1
(50' Λεάο)
Κόμο-Ουντινέζε 1-0
(18΄ πεν. Ντα Κουνιά)
Τζένοα-Πίζα 3/1
Σασουόλο-Πάρμα 3/1
Γιουβέντους-Λέτσε 3/1
Αταλάντα-Ρόμα 3/1
Λάτσιο-Νάπολι 4/1
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1
Βερόνα-Τορίνο 4/1
Ίντερ-Μπολόνια 4/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Μίλαν 38
Ίντερ 36 -16αγ.
Νάπολι 34 -16αγ.
Ρόμα 33
Γιουβέντους 32
Κόμο 30
Μπολόνια 26 -16αγ.
Λάτσιο 24
Σασουόλο 22
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22 -18αγ.
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20
Κάλιαρι 18 -18αγ.
Πάρμα 17 -16αγ.
Λέτσε 16 -16αγ.
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -16αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9