MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεύτερη σερί νίκη για την Κόμο με βασικό Δουβίκα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A, με την οποία παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Κόμο, η οποία στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λουκά Ντα Κουνιά, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την άσπρη βούλα στο 18ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 56’ ο Ζανιόλο βρήκε δίχτυα, αλλά οι πανηγυρισμοί της Ουντινέζε κόπασαν μετά από έλεγχο του VAR, που ακύρωσε το τέρμα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Κάλιαρι-Μίλαν        0-1
(50' Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε       1-0
(18΄ πεν. Ντα Κουνιά)

Τζένοα-Πίζα          3/1
Σασουόλο-Πάρμα       3/1
Γιουβέντους-Λέτσε    3/1
Αταλάντα-Ρόμα        3/1
Λάτσιο-Νάπολι        4/1
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1
Βερόνα-Τορίνο        4/1
Ίντερ-Μπολόνια       4/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Μίλαν         38 
Ίντερ         36 -16αγ.
Νάπολι        34 -16αγ.
Ρόμα          33
Γιουβέντους   32 
Κόμο          30 
Μπολόνια      26 -16αγ.
Λάτσιο        24 
Σασουόλο      22 
Αταλάντα      22 
Ουντινέζε     22 -18αγ.
Κρεμονέζε     21 
Τορίνο        20 
Κάλιαρι       18 -18αγ. 
Πάρμα         17 -16αγ.
Λέτσε         16 -16αγ.
Τζένοα        14
Βερόνα        12 -16αγ.
Πίζα          11 
Φιορεντίνα     9 

Δεύτερη σερί νίκη για την Κόμο με βασικό Δουβίκα