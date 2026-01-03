Παραιτήθηκε από την Κηφισιά ο Κυργιάκος

Ο Σωτήρης Κυργιάκος αποτελεί παρελθόν από την Κηφισιά, αφού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Ο παλαίμαχος άσος είχε ρόλο στην ομάδα της Κηφισιάς, όμως υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους κι αυτή έγινε δεκτή από την διοίκηση, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο των βορείων προαστίων.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».