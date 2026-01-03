Άρης: Εξετάζεται η περίπτωση του Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο Φεντερίκο Μπάρμπα προτάθηκε στους κιτρινόμαυρους και εξετάζεται για την ενίσχυση της θέσης του κεντρικού μπακ

Σε αναζήτηση παικτών βρίσκεται ο Άρης, έχοντας ήδη αποκτήσει Μπουσαΐντ και Χόνγκλα τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.

Οι κιτρινόμαυροι ψάχνουν τουλάχιστον δύο ακόμη παίκτες για το "φρεσκάρισμα" του ρόστερ, με το όνομα του Φεντερίκο Μπάρμπα να πέφτει στο τραπέζι. Ο Μανόλο Χιμένεθ σε συνεννόηση με τον Ρουμπέν Ρέγιες εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού από την Ρώμη, με το βιογραφικό του 32χρονου να έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναζητά.

Ο Μπάρμπα γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου το 1993 στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και εντάχθηκε στα πρώτα του βήματα στις μικρές ομάδες των Ρωμαίων. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Γκροσσέτο, όπου και συνέχισε την καριέρα μέσω νέου δανεισμού, πριν φύγει για Έμπολι το 2013. Κατόπιν έφυγε ως δανεικός στη Γερμανια, για την Στουτγκάρδη, πριν τον αποκτήσει η Χιχόν, Το 2019 επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Βερόνα. Ως το 2023 έκανε πέρασμα από Μπενεβέντο, Πίζα και Κόμο, πριν μεταβεί στη Σιόν.

Φέτος αγωνίστηκε στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίμπ και πλέον δεν αποκλείεται να μετακομίσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Άρη.