H πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς το Παγκρήτιο (vid)

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κινούνται προς το Παγκρήτιο Στάδιου του Ηρακλείου προκειμένου να πάρουν τις θέσεις του ενόψει του τελικού Betsson Super Cup (17:00).

Οι Πειραιώτες αναμετρώνται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (17:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν «θερμή» υποστήριξη από χιλιάδες φιλάθλους τους που ταξίδεψαν στο Ηράκλειο με αεροπλάνα και πλοία για το σημαντικό αυτό παιχνίδι.

Αυτή την ώρα με οργανωμένοι πορεία κατευθύνονται προς το Παγκρήτιο προκειμένου να πάρουν θέσεις ενόψει του μεγάλου τελικού, όπως δείχνει το βίντεο του «Cretalive.news».