ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε ενόψει Ατρομήτου

Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο (6/1 20:00).

Ευχάριστα νέα από το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, καθώς η προπόνηση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε με τρεις επιστροφές. Ο λόγος για τους Γιώργο Γιακουμάκη, Γιάννη Μιχαηλίδη και Ζόαν Σάστρε που πλέον βρίσκονται σε φουλ ρυθμούς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ οι παίκτες εξασκήθηκαν και στα τελειώματα και την αμυντική συμπεριφορά.

Πέλκας και Λόβρεν συνέχισαν με ατομικό, ο Ιβανούσετς ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο και οι Ντεσπόντοφ και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Κυριακή (04.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.