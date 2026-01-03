Επιμένουν οι Σκωτσέζοι για Πενράις-Ρέιντζερς - Αυτά είναι τα δεδομένα και το μήνυμα που έστειλε η ΑΕΚ 

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα στη Σκωτία τα τελευταία 24ωρα που αφορούν το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πενράις και την κρούση που υπήρξε για την απόκτηση του.

Το τελευταίο ρεπορτάζ δημοσιεύεται στην Scottish Sun η οποία τονίζει πως η ΑΕΚ «έκανε εξ αρχής απολύτως ξεκάθαρη τη θέση της για τον νεαρό μπακ» και «απέρριψε την πρόταση που κατέθεσε η Ρέιντζερς (η οποία φέρεται να ήταν κοντά στα χρήματα που έδωσε η ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Πενράις) και θα απορρίψει ακόμα και το διπλάσιο ποσό».

Η αλήθεια λοιπόν είναι πως όντως οι «Γκερς» χτύπησαν την πόρτα της Ένωσης για τον Πενράις καθώς καίγονταν και καίγονται για την απόκτηση αριστερού μπακ με τον άσο της ΑΕΚ να είναι μια από τις βασικές τους επιλογές, ωστόσο η απάντηση της ΑΕΚ ήταν σαφής. Στέλνοντας το μήνυμα στην Ρέιντζερς και προς πάσα κατεύθυνση, πως θα κάτσει στο τραπέζι των διπραγματεύσεων μόνο αν ερθει μια εξαιρετική πρόταση, που θα ικανοποιεί τα θέλω του Club.

Θυμίζουμε πως ο Τζέιμς Πενράις, που κόστισε το καλοκαίρι λίγο πάνω από 2 εκ. ευρώ στην ΑΕΚ, ερχόμενος από την Χαρτς, αφού είχε ανακηρυχθεί την περσινή σεζόν καλύτερος αριστερός μπακ του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος, αποτέλεσε προϊόν σκάουτινγκ του Ριμπάλτα και η μεταγραφή του προχώρησε με την έγκριση του Νίκολιτς, καθώς τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν απόλυτα στα θέλω του προπονητή.

Στο πρώτο εξάμηνο, που μπορεί να χαρακτηριστεί και προσαρμογής για ένα παιδί που δεν είχε βγει που από τα σύνορα της Σκωτίας, μέτρησε 24 συμμετοχές και 1 ασίστ σε 1.325' λεπτά συμμετοχής, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ προφανώς να εξακολουθούν να πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του.