Πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει στην Σαμπντόρια ο Μήτογλου (pic)

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια έχει ξεκινήσει με τον Έλληνα στόπερ να βρίσκεται στην Ιταλία και να περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η tuttomercatoweb μάλιστα, παρουσιάζει και σχετικές φωτογραφίες κατά τις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή ο οποίος αποχωρεί από την ΑΕΚ έξι μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβόλαιου του καθώς δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και μετακομίζει στη Γένοβα και την Σαμπντόρια που αγωνίζεται στην Σέριε Β'.

Όπως αναφέρει μάλιστα η ιταλική ιστοσελίδα, η σημερινή ημέρα, αναμένεται να είναι και ημέρα ανακοινώσεων, επισημαίνοντας πως από την στιγμή που ο Μήτογλου πέρασε τα ιατρικά θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα ανακοινωθεί από τους Γενοβέζους.

Θυμίζουμε πως ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου είχαν κάνει προσπάθειες για να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να λύσουν τη συνεργία τους ομαλά, έπειτα από τις εκατέρωθεν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών. Εν τέλει η λύση αυτή βρέθηκε, υπήρξε συμφωνία και η Ένωση παραχωρεί με μεταγραφή τον παίκτη στην Σαμπντόρια που πράγματι αποτελεί μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας αλλά βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση πλέον όντας στην δεύτερη κατηγορία και λίγο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.