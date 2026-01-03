Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ντέσερς, ρήξη τένοντα και 2.5 μήνες στα «πιτς»!

Όσκαρ... ατυχίας στον Παναθηναϊκό, αφού ο βασικός επιθετικός της ομάδας, Σίριλ Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μεγάλο πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αφού ο Νιγηριανός επιθετικός υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και αποχώρησε από την Αφρική, επιστρέφοντας στην Ελλάδα.

Ο τραυματισμός αυτός αναμένεται -βάσει του ιστορικού ανάλογων περιπτώσεων- να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 2.5 μήνες, δημιουργώντας έναν πολύ σημαντικό «πονοκέφαλο» στον Ράφα Μπενίτεθ, αφού λογίζεται ως βασικός επιθετικός της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, οι Κυριακόπουλος και Κοντούρης έκαναν και σήμερα ατομικό και ο Πάντοβιτς θεραπεία και ατομικό, με τους υπόλοιπους παίκτες να προπονούνται κανονικά και να δουλεύουν κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για την σημερινή προπόνηση:

«Με πρωινό πρόγραμμα το Σάββατο στο «Γ. Καλαφάτης», οι Πράσινοι συνέχισαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής (11/01) με τον Πανσερραϊκό. Οι παίκτες του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς, ατομικό ακολούθησε ο Κοντούρης και το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κυριακόπουλος.

Ο Ντέσερς γύρισε στην Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του με την Εθνική του ομάδα. Υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού. Θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή και η καταστασή του θα επανακτιμηθεί στο επόμενο διάστημα».