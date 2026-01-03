ΜΜΕ Αργεντινής: «Στο στόχαστρο του Άρη ο Μαρόνι»

Μεταγραφικό σενάριο από την Αργεντινή έρχεται στο προσκήνιο για τον Άρη, το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων» για τον Γκονζάλο Μαρόνι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ούριελ Λουγκτ, οι Θεσσαλονικείς έχουν βάλει στο στόχαστρο τον 26χρονο επιτελικό μέσο της Μπόκα Τζούνιορς και σκοπεύουν να τον κάνουν δικό τους ως δανεικό με οψιόν αγοράς.

Αν και μπορεί να αγωνιστεί και στα πλάγια, ο Μαρόνι είναι επιθετικός μέσος που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς από το 2016, ωστόσο μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ως δανεικός στην Νιούελς Ολντ Μπόις όπου και κατέγραψε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 31 παιχνίδια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο ποδοσφαιριστής κατέχει ιταλικό διαβατήριο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ:

«Ο Άρης σκοπεύει να υπογράψει τον Γκονζάλο Μαρόνι. Η πρόθεση του ελληνικού συλλόγου είναι να τον αποκτήσει μέσω δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο επιθετικός μέσος επέστρεψε στην Μπόκα Τζούνιορς μετά την περίοδο δανεισμού του στην Νιούελς Ολντ Μπόις».