Χετάφε: Παίκτης έγινε αλλαγή στην αλλαγή και ξέσπασε σε κλάματα (vid)

Viral έγινε η εικόνα του Άλεξ Σανκρίς, ο οποίος έγινε αλλαγή και ξέσπασε σε κλάματα κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικότερα, ο 28χρονος εξτρέμ της Χετάφε πέρασε στο χθεσινό (2/1) παιχνίδι κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, όμως στην τελική ευθεία έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Μόλις αντιλήφθηκε την συγκεκριμένη εξέλιξη, ξέσπασε σε λυγμούς, χωρίς να καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυα του, δείχνοντας την ξεκάθαρη απογοήτευση του.

«Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνεις ως προπονητής... το φάουλ προκλήθηκε από τον παίκτη που μπήκε στη θέση του. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται», είπε ο προπονητής της Χετάφε, σχολιάζοντας το εν λόγω γεγονός που έγινε viral.