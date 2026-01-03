Ώρα κούπας για Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Την πρώτη κούπα της χρονιάς θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (17:00, MEGA), για το Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει μετά από 18 χρόνια.

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός αντιμέτωπος με τον περσινό φιναλίστ του Κυπέλλου, τον ΟΦΗ και στο βάθος η κούπα. Μία από τις... αμέτρητες για τους Ερυθρόλευκους, μόλις η δεύτερη εγχώρια στην ιστορία των Κρητικών, που ψάχνουν την μεγάλη έκπληξη για να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα 100α γενέθλιά τους.

Στο Παγκρήτιο Στάδιο θα βρίσκονται απόψε περισσότεροι από 8.000 φίλοι κάθε ομάδας, σε ένα ματς-γιορτή κι έναν θεσμό που αναβιώνει μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες (18 χρόνια).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον αρχισκόρερ του Ελ Κααμπί, αλλά και στον τραυματία Πιρόλα. Πήρε παρά ταύτα όλους τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή που ταξίδεψε για το Ηράκλειο, ενώ για τον Χρήστο Κόντη είναι ουσιαστικά λευκό το ιατρικό δελτίο από τη στιγμή που είναι διαθέσιμος και ο Φούντας, αλλά θα απουσιάσει ο Ζήσης Καραχάλιος καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και αναχώρησε άμεσα για την ιδιαίτερη πατρίδα του ώστε να βρεθεί δίπλα στην οικογένενιά του.