Ο Ροσενιόρ πλησιάζει στην Τσέλσι - Από Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Οι συζητήσεις μεταξύ της Τσέλσι και της Στρασμπούρ έχουν ενταθεί και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου ο Άγγλος προπονητής Λίαμ Τζέιμς Ροσενιόρ, να ενταχθεί στην Τσέλσι, αντικαθιστώντας τον Έντσο Μαρέσκα.

Οι αθλητικοί διευθυντές του λονδρέζικου συλλόγου και της Στρασμπούρ -όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L’ Equipe-έχουν εντείνει τις συζητήσεις τους τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, η αλλαγή δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Ο Ροσενιόρ αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο της Στρασμπούρ αύριο στη Νίκαια, ενώ ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ο προπονητής της Τσέλσι U21, θα σε κείνο των «Μπλε» για την αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή (4/1).

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του, ο Ροσενιόρ ισχυρίστηκε ότι «δεν ήξερε τι θα έφερνε το αύριο».

Η BlueCo, μέτοχος της Τσέλσι, η οποία κατέχει επίσης τη Στρασμπούρ, δεν θέλει ο σύλλογος της Αλσατίας να φανεί ριγμένος, ενώ αναμένεται να καταβληθεί ένα τέλος μεταγραφής. Οι επόμενες ημέρες θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί ο διάδοχος του Ροσενιόρ.