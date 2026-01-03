Στο... στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ματετά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά, εφόσον ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας καταστεί διαθέσιμος, με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Γιουνάιτεντ παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωση του διεθνούς Γάλλου επιθετικού και έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές για την πιθανή απόκτησή του. Παρότι οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν σκοπεύουν να κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εμφανίζονται έτοιμοι να κινηθούν για τον Ματετά εφόσον προκύψει ευκαιρία.

Το συμβόλαιο του Ματετά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι συζητήσεις για επέκταση έχουν παγώσει. Το Sky αναφέρει ότι η Κρίσταλ Πάλας είχε απορρίψει στο παρελθόν προτάσεις που άγγιζαν τα 50 εκατ. λίρες, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν οι οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου έχουν μειωθεί.

Το μέλλον του Γάλλου φορ ενδέχεται να συνδέεται και με εκείνο του προπονητή της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος επίσης δεν έχει δεσμευτεί για την παραμονή του στον σύλλογο και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης στο τέλος της σεζόν. Στο μεταξύ, η Κρίσταλ Πάλας έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ για την απόκτηση του Μπρέναν Τζόνσον, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και να προσφέρει περισσότερη στήριξη στον Ματετά.

Ο 27χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ σε 19 συμμετοχές ως βασικός. Την περσινή χρονιά πέτυχε 17 γκολ σε 46 εμφανίσεις, ενώ τη σεζόν 2023-24 είχε 19 τέρματα σε 39 αγώνες. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι φιλοδοξεί να αγωνιστεί στο Champions League, με το ερώτημα να παραμένει αν η Πάλας θα ήταν διατεθειμένη να τον παραχωρήσει στα μέσα της σεζόν.