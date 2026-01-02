Η Μίλαν ήταν πολύ μέτρια στον εκτός έδρας αγώνα με την Κάλιαρι, όμως χάρη σε γκολ του Ράφα Λεάο πέρασε με 0-1 και με αγώνα περισσότερο στην κορυφή.

Οι Rossoneri κάθε άλλο παρά καλοί ήταν στην Σαρδηνία, όμως με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο, έχουν τον τρόπο να παίρνουν αυτά τα ματς. Έτσι, με το 0-1 κόντρα στην Κάλιαρι, η Μίλαν μπήκε με το δεξί στο 2026 και με ένα παιχνίδι περισσότερο προσπέρασε την Ίντερ, που παίζει στο Meazza με την Μπολόνια.

Το ματς είχε μετρημένες καλές στιγμές, με την Μίλαν, των αρκετών απουσίων, να μένει αρκετά πίσω από την μπάλα στο πρώτο μέρος. Η δουλειά έγινε στην αρχή της επανάληψης και στο 50’ όταν ο Ραμπιό έφυγε από δεξιά έπειτα από πάσα του Φοφανά, γύρισε και αφού η μπάλα πέρασε απ’ όλους, ο Λεάο με το αριστερό εκτέλεσε τον Καπρίλε για το 0-1.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο γνωστό safe-mode κρατώντας μπάλα και μην ρισκάροντας καθόλου και έφτασαν στη νίκη, αφού στη μοναδική άλλη καλή στιγμή ο Πούλισικ στο 87’ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Καπρίλε μέσα από την περιοχή. Ντεμπούτο ως αλλαγή έκανε ο νεοαποκτηθείς επιθετικός, Φίλκρουγκ.