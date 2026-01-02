Άπια: «Αν το Σουδάν διακριθεί, ελπίζουμε να ηρεμήσει ή να τελειώσει ο πόλεμος»

Το Σουδάν ελπίζει ότι μια... αναπάντεχη νίκη επί της Σενεγάλης στο Copa Africa (3/1) για τη φάση των «16», θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστική για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στη χώρα ή ακόμα και για μια μεγαλύτερη Eιρήνη.

Η ομάδα του Σουδάν έφτασε στη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης για δεύτερη μόνο φορά από τότε που κέρδισε το τουρνουά το 1970, ξεπερνώντας τις τεράστιες δυσκολίες της αναγκαστικής εξορίας από τη χώρα της λόγω του πολέμου, όπου έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκτοπιστεί εκατομμύρια και έχει εξαπλώσει την πείνα σε όλη τη χώρα.

Παρά τη σύγκρουση, η ποδοσφαιρική ομάδα του Σουδάν συνέχισε να παίζει στην... εξορία και κόντρα στις πιθανότητες να προκριθεί στο Κύπελλο Εθνών στο Μαρόκο.

«Τις περισσότερες φορές προσπαθώ να ξεφύγω από αυτές τις ερωτήσεις επειδή τα συναισθήματα είναι τρομερά», είπε ο Κουέσι Άπια σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο του πολέμου στην ομάδα του. «Δεν είναι κάτι για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά ελπίζουμε ότι αν κερδίσουμε, ο πόλεμος θα μπορούσε να ηρεμήσει ή ακόμα και να σταματήσει. Υπήρξε ένα παιχνίδι που κερδίσαμε στα πρόσφατα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν οι δύο στρατοί άφησαν κάτω τα όπλα τους και όλοι γιόρταζαν. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε ο προπονητής που γεννήθηκε στην Γκάνα.

Το Σουδάν δεν έχει παίξει εντός έδρας αγώνα τα τελευταία τρία χρόνια, με τις ποδοσφαιρικές του υποδομές να έχουν υποστεί ζημιές. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας έχουν μετακομίσει στη Ρουάντα, όπου αγωνίζονται ως φιλοξενούμενες στο τοπικό πρωτάθλημα και η Αλ Χιλάλ του Χαρτούμ έχει, επίσης, φτάσει στους ομίλους του Champions League της φετινής σεζόν.

«Το να παίζουμε μακριά από την έδρα μας και υπό αυτές τις συνθήκες που όλοι γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε ο αρχηγός Μπαχίτ Χαμίς και πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να ζούμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τα σπίτια μας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες, προσπαθώντας να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ό,τι κάνουμε στο γήπεδο είναι μια προσπάθεια να βελτιώσουμε τα πράγματα για τον λαό μας».