Έτοιμος να πάρει άμεσα τον Παντελίδη ο Παναθηναϊκός!

Μετά τον Τετέι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θα εντάξει από τώρα στο δυναμικό του και τον Παύλο Παντελίδη, παρότι το αρχικό πλάνο ήταν να μετακομίσει στην Λεωφόρο το καλοκαίρι.

Όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Κηφισιά για την απόκτηση των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη, το αρχικό πλάνο ήταν ο πρώτος να «μετακομίσει» στην Λεωφόρο τον Ιανουάριο -όπερ και εγένετο- και ο δεύτερος το καλοκαίρι, μετά το φινάλε της σεζόν.

Τα δεδομένα ωστόσο αλλάζουν και με την πώληση του Τετέ στην Γκρέμιο να βρίσκεται όπως φαίνεται προ των πυλών, οι «πράσινοι» εξετάζουν πολύ σοβαρά την άμεση ενσωμάτωση του 23χρονου άσου, ώστε ο Ράφα Μπενίτεθ να έχει μια ακόμα ποιοτική λύση στα χέρια του για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Οι εξελίξεις αναμένονται πολύ σύντομα, ενώ για να έρθει τώρα στο «Τριφύλλι» ο Παντελίδης μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει ένα έξτρα ποσό στην Κηφισιά ή και κάποιον παίκτη, εφόσον βέβαια ο σύλλογος των βορείων προαστίων τα βρει μαζί του.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι θα αποτελούσε την Νο.1 επιλογή για το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως ο ίδιος δεν μοιάζει διατεθειμένος να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.