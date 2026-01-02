Παναθηναϊκός: Επιστρέφει από τον Λεβαδειακό ο Κάτρης

Ο δανεισμός του Γιώργου Κάτρη στον Λεβαδειακό ολοκληρώνεται, με τον νεαρό αμυντικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος αμυντικός παραχωρήθηκε το καλοκαίρι του 2024 στον Λεβαδειακό με διετή δανεισμό, προκειμένου να πάρει ενεργό ρόλο και χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό έτοιμος να διεκδικήσει μια θέση στο βασικό ροτέισον.

Οι Βοιωτοί ωστόσο πήραν την απόφαση να διακόψουν τον δανεισμό αυτό κι έτσι ο Κάτρης επιστρέφει για το δεύτερο μισό της σεζόν στο «Τριφύλλι», με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει έτσι μια ακόμα λύση στο κέντρο της άμυνας για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Φέτος ο νεαρός στόπερ μέτρησε 9 συμμετοχές (4 στο Πρωτάθλημα και 5 στο Κύπελλο), ενώ πέρσι αγωνίστηκε 20 φορές και πέτυχε 1 γκολ. Παράλληλα, είναι 5 φορές διεθνής με την Κ21 και έχει παίξει και 8 φορές με την Εθνική Κ19.