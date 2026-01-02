Έρχεται Αθήνα για την ΑΕΚ και πιάνει δουλειά ο Βάργκα!

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Μπαρνάμπας Βάργκα στην Αθήνα έχει ξεκινήσει με τον διεθνή Ούγγρο σέντερ φορ να αναμένεται μέσα στο ΣΚ στην χώρα μας - με πιθανότερη ημέρα την Κυριακή - και μετά τις ανακοινώσεις, πιάνει άμεσα δουλειά αφού έρχεται πανέτοιμος και... on fire!

Η άφιξη του Βάργκα θα σηματοδοτήσει την τυπική ολοκλήρωση μιας μεγάλης μεταγραφής και ενός μεγάλου deal. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ, έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό περίπου στα 4,5 με 5 εκ. ευρώ προκειμένου να αποσπάσει το ναι της Φερεντσβάρος και να ντύσει στα κιτρινόμαυρα μια μηχανή των γκολ που μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετια με τα 20 εξαυτών να είναι στο πρώτο εφετινό μισό της σεζόν.

Ο Βάργκα μετά την άφιξη του και τις ανακοινώσεις, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της επανέναρξης. Με την απόκτηση του η ΑΕΚ κλείνει ιδανικά και το κενό στη γραμμή κρούσης μετά από αυτό στην άμυνα με την απόκτηση του Γκεοργκίεφ. Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός άλλωστε αποτελούσε το ιδανικό μοντέλο σέντερ φορ που έψαχναν Ριμπάλτα-Νίκολιτς καθώς έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αναζητούσαν. Να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και να συμμετέχει στο συνδυαστικό παιχνίδι αλλά και να σκοράρει με μεγάλη άνεση.

Το προφίλ του Βάργκα

Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94 και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό τόσο της Φερεντσβάρος (113συμ./70 γκολ) όσο και της εθνικής Ουγγαρίας (28 συμ.13 γκολ). Ο Βάργκα (με ύψος 1,85 μ) έκανε τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του. Ειχε δυο εντυπωσιακές σεζόν στην Γκιρμοτ Γκιορ (20/21 και 21/22) με 28 γκολ σε 46 παχνίδια ενώ την περίοδο 2022-2023 έπαιξε με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο... πρώτο μισό (σε 29 ματς)!