Τζολάκης: «Με διάθεση για το τρόπαιο, κόσμος και των δυο ομάδων σαν γιορτή» (vid)

Ο διεθνής τερματοφύλακας εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό του Super Cup Betsson στο Παγκρήτιο Στάδιο (3/1, 17:00) κόντρα στον ΟΦΗ.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στα ΜΜΕ:

Για το αν είναι το τρόπαιο μία αρχή μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα με Άρη και Κηφισιά:

«Έχουμε αφήσει τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είναι τελικός και έτσι θα το δούμε. Θα μπούμε μέσα για τη νίκη. Δε μας έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα, θα μπούμε με διάθεση για να πάρουμε το τρόπαιο».

Για το τι πρέπει να κάνει καλά ο Ολυμπιακός και ένα σχόλιο για τον κόσμο του:

«Να ακολουθήσει το πλάνο του προπονητή, ανεξάρτητα ποιος παίκτης παίζει. Όσον αφορά τον κόσμο που θα ταξιδέψει, θα μας βοηθήσει, μας δίνει έξτρα κίνητρο. Θα γίνει ανάλογος τελικός, όπως και τον Μάιο, σαν γιορτή. Σημαντικό ότι μετά από χρόνια να βάλουμε κόσμο και των δύο ομάδων. Το πόσο καιρό θα τα καταφέρουμε είναι άλλο ερώτημα».