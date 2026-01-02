Τα... πρώτα χαμόγελα στον ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν στροφές Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε

Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να ριχθεί στη «μάχη» της νέας χρονιάς, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα - Τα... πρώτα χαμόγελα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι μέρες περνούν, η δουλειά συνεχίζεται κι όλοι έχουν στο μυαλό τους το επόμενο παιχνίδι που πλησιάζει.

Η Παρασκευή (02.01) ήταν μέρα που είχε δουλειά σε όλους τους τομείς. Αρχικά προθέρμανση και ασκήσεις με μπάλα, στη συνέχεια δουλειά σε δύο γκρουπ με τακτική και τελειώματα εναλλάξ και στο φινάλε τουρνουά τριών ομάδων με ένταση και πάθος.

Στα... ευχάριστα για τον Δικέφαλο, οι Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε έκαναν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν μόνοι τους στο γήπεδο και το γυμναστήριο, οι Πέλκας και Λόβρεν έκαναν ατομικό. Οι Παβλένκα, Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία και ο Ιβανούσετς δούλεψε στο γυμναστήριο.

Το Σάββατο (03.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.