Η ΑΕΚ κινείται δυνατά και για χαφ, γιατί ο Νίκολιτς θεωρεί σημαντική την ενίσχυση στον άξονα

Η μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ επισημοποιήθηκε, αυτή του Μπαρνάμπας Βάργκα μπαίνει στην τελική ευθεία όσον αφορά το τυπικό σκέλος αλλά η ΑΕΚ, δεν σταματά εδώ! Καθώς κινείται δυνατά και για την ενίσχυση στον χώρο του άξονα όπως είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς…

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει αξιολογήσει συγκεκριμένες περιπτώσεις με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει ο προπονητής και η στόχευση είναι να έρθει ένας ποδοσφαιριστής διαφοράς για το βασικό rotation. Οι «κιτρινόμαυροι» και εδώ, κινούνται αθόρυβα - όπως συνηθίζουν να κάνουν από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα - προχωρώντας σε επαφές με τουλάχιστον μια περίπτωση. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σε τελικό στάδιο επαφών και διαπραγματεύσεων αλλά μπορούμε να πούμε πως η ΑΕΚ έχει την πρόθεση και κινείται δυνατά για να κλείσει όσο πιο σύντομα γίνεται και την υπόθεση του χαφ, την οποία ο Μάρκο Νίκολιτς θεωρεί εξίσου σημαντική με τις υπόλοιπες.

Μην ξεχνάμε, πως ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου, σε ερώτηση που το είχε γίνει, όχι μόνον είχε προαναγγείλει αυτήν την κίνηση αλλά είχε φωτογραφίσει και τον παίκτη που θέλει να φέρει. «Η αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε έναν παίκτη στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να είναι δυνατός σωματικά, να κερδίζει μπάλες, να έχει ταχυδύναμη. Αναζητούμε κάτι τέτοιο», ήταν τα λόγια του συγκεκριμένα όταν του είχε γίνει ερώτηση για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από τον Μάρκο Γκρούγιτς και αν θα ήθελε προσθήκη χαφ τον Γενάρη.

Ο προπονητής της ΑΕΚ λοιπόν, θεωρεί ότι του λείπει μια μονάδα στον άξονα με διαφορετικά στοιχεία απ’ αυτά που ήδη έχει. Οι Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος και ο Περέιρα (όταν είναι υγιής) έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα αποτελώντας μονάδες του βασικού rotation στα χαφ αλλά προφανώς ο Νίκολιτς, θέλει να προσθέσει έναν ποδοσφαιριστή πιο ταχυδυναμικό στο έξι και το οκτώ για να έχει ένα πλήρες πακέτο στον άξονα του. Με τον Ριμπάλτα, να είναι εκείνος που τρέχει το κομμάτι των επαφών, έχοντας πάρει το «ok» από τον Μάριο Ηλιόπουλο όσον αφορά το οικονομικό σκέλος στον τομέα της ενίσχυσης του ρόστερ, καθώς μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ ήδη για τις δυο πρώτες τις προσθήκες, τους Μάρτιν Γκεοργκίεφ-Μπαρνάμπας Βάργκα, έχει βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 7 εκ. ευρώ.