Παίζει και στο 10 όπως ο Ουναΐ: Ο εκλεκτός του Μπενίτεθ στο 8, του λύνει τα χέρια

Το αγωνιστικό προφίλ του εκλεκτού του Ισπανού κόουτς καλύπτει κάτι το πολύ βασικό για το γενικότερο σχεδιασμό της ομάδας

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεταγραφική έκπληξη που μπορεί να αλλάξει άρδην το πλάνο του Παναθηναϊκού, με έναν παίκτη που αποτελεί προσωπική του επιλογή και – σύμφωνα με όσα διαρρέουν ήδη – θα μπορούσε να καλύψει περισσότερες από μία θέσεις στη μεσαία γραμμή. Η ομάδα του Ισπανού τεχνικού δείχνει να είναι έτοιμη για μεγάλη κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι, με σημαντικές συνέπειες για το ρόστερ.