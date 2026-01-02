Μετά τον ΑΠΟΕΛ και ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε Σατσιά

Παραμονή Πρωτοχρονιάς η ομάδα της Κύπρου επισημοποίησε τη συμφωνία με τους Αγρινιώτες και σήμερα (2/1) τα «καναρίνια» παρουσίασαν το τρίτο μεταγραφικό και «χειμερινό» απόκτημα μετά τους Αντριάνο Μπρέγκου και Γκουστάβ Γκράναθ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για τον Γιάννη Σατσιά:

«Ο Γιάννης Σατσιάς ανήκει από σήμερα στον Παναιτωλικό υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28.12.2002 και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ, στην επαγγελματική ομάδα του οποίου εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2020. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής ομάδας και έχει ήδη 10 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 18.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!»