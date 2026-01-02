Μπαρνάμπας Βάργκα: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον «Don Juan» των γκολ! (vid)

Η Ένωση βάζει στη «φαρέτρα» έναν επιθετικό που κάθε γκολ του είναι μια… υπόθεση καρδιάς. Από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μέχρι το ουγγρικό πρωτάθλημα, ο 31χρονος φορ έχει αποδείξει ότι τα δίχτυα και ο ίδιος είναι αχώριστοι!

Eπισφράγισε τη συμφωνία με τη Φερεντσβάρος η ΑΕΚ για την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Ούγγρου επιθετικού, Μπαρνάμπας Βάργκα και όλοι πλέον μιλούν για έναν ποδοσφαιρικό «ειδικό στο σκοράρισμα».

Όχι, δεν πρόκειται για υπερβολή: τα νούμερα και οι δηλώσεις γύρω από τον Μαγυάρο φορ, παραπέμπουν σε έναν επιθετικό που διατηρεί μια… σχεδόν ερωτική σχέση με τα δίχτυα.

Ο ίδιος ο Βάργκα δεν έκρυψε την επιθυμία του. Σε πρόσφατη συνέντευξη σε ουγγρικό αθλητικό Μέσο, δήλωσε ότι «όπως κάθε σέντερ φορ, θέλω να σκοράρω όσο περισσότερο μπορώ και να τερματίσω όσο το δυνατόν ψηλότερα στη λίστα των σκόρερ».

Στην προκειμένη περίπτωση οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και λένε την αλήθεια: με τη Φερεντσβάρος το κοντέρ έγραψε συνολικά 70 γκολ σε 113 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας ότι η ικανότητά του στο σκοράρισμα δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη.

Οι κεφαλιές του και τα τελειώματα μέσα στην περιοχή τον ανέδειξαν σε βασικό πρωταγωνιστή της ουγγρικής ομάδας, ενώ τα γκολ του καθόρισαν αποτελέσματα.

Το γκολ κόντρα στην Γκενκ

Οι προπονητές και το περιβάλλον του αναγνωρίζουν τη σημασία του.

Ο Ρόμπιν Κιν, προπονητής της Φερεντσβάρος στάθηκε στη συνεισφορά του σε κρίσιμους αγώνες, όπως στη φετινή League Phase του Europa League.

Στις 2 Οκτωβρίου, ένα προσωπικό γκολ του Βάργκα έδωσε την εκτός έδρας νίκη (0-1) επί της Γκενκ (δείτε το γκολ μετά το 02:35).

Μέχρι πρότινος ο εκπρόσωπός του είχε να λέει ότι η απόδοσή του και η επιθυμία να σκοράρει με τη φανέλα της Φερεντσβάρος παραμένουν αμείωτες, παρά τα σενάρια για ενδεχόμενη μεταγραφή την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι περιγραφές των media

Τα media στην Ουγγαρία τον περιγράφουν εύστοχα ως έναν «κλασικό σέντερ φορ με καλή σχέση με τα δίχτυα».

Έναν επιθετικό που δεν αφήνει μισή ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και που η φυσική του θέση είναι μπροστά από το τέρμα.

Ο ίδιος δηλώνει ότι η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία του παίζουν μεγάλο ρόλο στο σκοράρισμα, καθώς κάθε γκολ είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης, σωστού χρόνου και ενστίκτου.

Εσχάτως ήρθε η μεταγραφή στην ΑΕΚ που υπόσχεται γκολ, θέαμα και… έρωτα με τα δίχτυα.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι έτοιμος να το αποδείξει και οι φίλοι της Ένωσης έχουν έναν λόγο παραπάνω να περιμένουν με ανυπομονησία κάθε παιχνίδι στο οποίο θα αγωνίζεται με τον δικέφαλο στο στήθος.

Κάθε τελείωμα, κάθε κεφαλιά και κάθε σουτ επιβεβαιώνουν ότι η μπάλα και ο Βάργκα έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Έναν δεσμό που η ΑΕΚ πλέον θα απολαμβάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη.