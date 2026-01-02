Μπάλα για όλους στο Betsson Super Cup

Η ισότιμη πρόσβαση στο ποδόσφαιρο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του BetssonSuper Cup, που αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια από την ΕΠΟ στο Ηράκλειο.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με το Ράδιο Φάρος, παρέχει ζωντανή ακουστική περιγραφή του αγώνα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε άτομα με διαταραχές στην όραση να παρακολουθήσουν και να βιώσουν πλήρως τη μοναδική εμπειρία του αγώνα. Η πρωτοβουλία αυτή προάγει τη συμπερίληψη και αναδεικνύει το ποδόσφαιρο ως ένα άθλημα ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Παράλληλα, το Betsson Super Cup συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική αλληλεγγύη. Κάθε ομάδα θα προσφέρει πέντε (5) παιγμένες και υπογεγραμμένες φανέλες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του MVP, οι οποίες θα δημοπρατηθούν μέσω της πλατφόρμας Charity Idols.

Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. (Άνθρωποι της Αλληλεγγύης Χωρίς Τείχη και Οικονομική Ιδιοτέλεια), ενισχύοντας έμπρακτα δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.