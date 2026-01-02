Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Ηράκλειο - Μέσα και οι τραυματίες Πασχαλάκης, Πιρόλα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού στην αποστολή για το Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, πλην των Ελ Κααμπί και Μπρούνο που βρίσκονται στο Κόπα Άφρικα, θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για το Super Cup το Σάββατο (3/1, 17:00) κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει μαζί στην αποστολή ακόμα και παίκτες που δεν είναι ακόμα 100% έτοιμοι, όπως οι Πασχαλάκης, Πιρόλα, θέλοντας να είναι όλοι μαζί για ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.