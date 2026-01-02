Ποιο ήταν το κορυφαίο γκολ του ΠΑΟΚ για το 2025; (vid)

Η ψηφοφορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το κορυφαίο ασπρόμαυρο γκολ του 2025 - Αναλυτικά οι συμμετέχοντες.

Όσα αναφέρει:

Mία τελευταία αποστολή για τη χρονιά που μας πέρασε. Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ που σημείωσε η ομάδα μέσα στη χρονιά που φεύγει; Ήρθε η ώρα για την ανάδειξη του Regency Casino Best Goal 2025.

Εννιά διαφορετικά γκολ, αλλά μόλις τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ θα παλέψουν για το βραβείο, καθώς ο Γιάννης Κωσνταντέλιας έχει πέντε συμμετοχές, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δύο και από μία οι Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ . Πάμε να δούμε αναλυτικά τις υποψηφιότητες.

Ιανουάριος:

Στο παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας στην Τούμπα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιαςπίεσε ψηλά, έκλεψε κι εκτέλεσε τον τερματοφύλακα των Τσέχων.

Φεβρουάριος:

Μετά από μία εκτέλεση κόρνερ στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ, η μπάλα βρέθηκε μπροστά στον Γιάννη Μιχαηλίδη κι αυτός με έναν κεραυνό σκόραρε ένα υπέροχο γκολ.

Μάρτιος:

Μεγάλη μπαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ στην OPAP Arena, απίθανο κοντρόλ, απίθανη ντρίμπλα στον τερματοφύλακα και άψογο τελείωμα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια .

Απρίλιος-Μάιος:

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στην Τούμπα και μετά από ένα κόρνερ η άμυνα των Πράσινων επιχειρεί να διώξει τη μπάλα. Αυτή όμως καταλήγει στον Γιάννη Μιχαηλίδη που με ένα βολέ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Αύγουστος:

Το πρώτο γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν υπέροχο. Κόντρα στη Ριέκα ο Έλληνας φορ πήρε τη μπάλα κοντά στη γραμμή του άουτ, με ένα σομπρέρο απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα.

Σεπτέμβριος:

Στο παιχνίδι κόντρα στον Asteras Aktor στην Τρίπολη, ο Τάισον πάτησε τη μπάλα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια , αυτός την έφερε εκεί που ήθελε και με ένα άψογο πλασέ βρήκε δίχτυα.

Οκτώβριος:

Ο Μουκουντί προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα στον Στρακόσια στο παιχνίδι κόντρα στην OPAP Arena, ο Κωνσταντέλιας κηνύγησε, έκανε μία μαγική ενέργεια, έστειλε τον αντίπαλο κίπερ από την άλλη κατεύθυνση και σκόραρε σε κενή εστία.

Νοέμβριος:

Στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μας χάρισε ένα ακόμα highlight. Με μία μαγική ντρίμπλα απέφυγε τον Γεντβάι και με έψογο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Δεκέμβριος:

Γκολ-ποίημα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς. Ο Ιβανούσετς με μία απίθανη κάθετη μπαλιά διέλυσε την άμυνα των Βούλγαρων κι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ με ένα υπέροχο σκάψιμο νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.