Μπαρνάμπας Βάργκα: Η σιωπηλή άνοδος ενός late bloomer

Πώς ο νέος σέντερ φορ της ΑΕΚ έγινε ένας από τους πιο αξιόπιστους επιθετικούς της Ουγγαρίας χωρίς θόρυβο, αλλά με αποτέλεσμα

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μοιάζουν να γεννήθηκαν έτοιμοι για τα μεγάλα φώτα και άλλοι που χρειάζονται χρόνο, επιμονή και μια σχεδόν… πεισματική πίστη στον εαυτό τους για να φτάσουν στα σαλόνια. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Ένας «late bloomer», όπως αποκαλεί η διεθνής αργκό αυτούς που… αργούν να ανθίσουν στον επαγγελματικό τους χώρο, ο νεοφερμένος σέντερ φορ της ΑΕΚ έχει πολλές ομοιότητες με τον πολύ πιο γνωστό Τζέιμι Βάρντι, όχι μόνο την πρώτη συλλαβή του επωνύμου τους.

Η ιστορία του δεν ξεκινά σε κάποιο προπονητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, αλλά σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα της Ουγγαρίας με την Αυστρία, το Σεντπετέρφα. Εκεί οι αποστάσεις από το όνειρο μοιάζουν πάντα λίγο μεγαλύτερες. Ο Βάργκα, γεννημένος το 1994, μεγάλωσε σε μια περιοχή της δυτικής Ουγγαρίας όπου η επιρροή της Αυστρίας είναι αισθητή στην καθημερινότητα, στη γλώσσα, ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Οι πρώτες του αναμνήσεις από το άθλημα είναι συνδεδεμένες με χωμάτινα γήπεδα και με αυτοσχέδιες εστίεςΣε συνεντεύξεις του έχει αναφέρει ότι ποτέ δεν ένιωσε «παιδί-θαύμα». Ήταν απλώς ένα παιδί που του άρεσε να σκοράρει και να μένει λίγο παραπάνω στο γήπεδο για να δουλεύει.

Από τη Lurko, ουσιαστικά μια ομάδα-παιδική ακαδημία, έκανε το πρώτο οργανωμένο βήμα ήρθε στις ακαδημίες της Σομπατέλι το 2007. Η πόλη αυτή παραδοσιακά λειτουργεί ως φυτώριο ταλέντων στη δυτική Ουγγαρία, άλλωστε το όνομα του μεγάλου συλλόγου της πόλης σημαίνει «πρόοδος» (Haladas). Παρά το ύψος και το εκτόπισμά του, περνούσε απαρατήρητος. Γι’ αυτό αποφάσισε πολύ νωρίς να ξενιτευτεί. Το 2010, μόλις στα 16 του αποφάσισε να περάσει τα σύνορα και να ενταχθεί στην Εμπεράου, μια ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται στην 3η (περιφερειακή) κατηγορία της Αυστρίας.

Πόσο καιρό περίμενε να αγωνιστεί εκεί; Όπωσδήποτε λιγότερο από… έξι χρόνια, που έμεινε κανονικά. Την ώρα που οι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές ήδη συγκέντρωναν βλέμματα από μεγάλους συλλόγους, ο Βάργκα ήταν απλώς βασικός σέντερ φορ σε ομάδα 3ης κατηγορίας. Ακόμα κι όταν την πρώτη του «ανδρική» σεζόν (2014/15) πέτυχε 19 γκολ σε 27 ματς, υπήρχαν αμφιβολίες. Μετά τη δεύτερη, όμως, όπου σκόραρε 16 φορές σε 30 αγώνες, το’ χε αποδείξει ότι δεν ήταν γι’ αυτό το επίπεδο.

Χτύπησαν, λοιπόν, τα καμπανάκια. Η Μάτερσμπουργκ, η μεγαλύτερη ομάδα από την περιοχή της Μπούργκενλαντ, αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία να παίξει επαγγελματικά στην Μπουντεσλίγκα της Αυστρίας. Την ικανότητά του να σκοράρει ουδείς την αμφισβητούσε, όμως όλοι αμφέβαλλαν αν ήταν για το ανώτερο επίπεδο. Στα τρία χρόνια που έμεινε εκεί έπαιξε 16 ματς με την πρώτη ομάδα, με ένα γκολ απολογισμό. Με τη δεύτερη ομάδα, όμως, έκανε θραύση στη δεύτερη κατηγορία, σημειώνοντας 51 γκολ σε 57 αγώνες!

Βλέποντας ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται, αποφάσισε και πάλι να βυθιστεί για να πάρει φόρα. Η Λάφνιτζ, ομάδα Β’ κατηγορίας της Αυστρίας, τον απέκτησε τη σεζόν 2018-19 κι αυτός στον ένα χρόνο που έμεινε εκεί την… αντάμειψε με 12 γκολ και 5 ασίστ σε 30 ματς. Στα 24 του ήλθε η ώρα του… επαναπατρισμού. Ως τότε δεν είχε παίξει ούτε ένα ματς επαγγελματικό στην πατρίδα του!

Ο Αουρέλ Τσερτόι, προπονητής της Γκιρμότ της Β’ κατηγορίας εκείνη την εποχή, θυμήθηκε τον παίκτη που είχε δει σε πολύ μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής της Σομπατέλι. Ουσιαστικά ήταν αυτός που του έδωσε την ευκαιρία να αποδείξει και στους συμπατριώτες του πόσο υποτιμημένος ήταν. Με την ομάδα, μάλιστα, πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία τη σεζόν 2020-21, όταν και πέτυχε 15 γκολ σε 25 ματς. Και την επόμενη σεζόν ήλθε και η… επιβεβαίωση: 13 γκολ και 6 ασίστ σε 29 ματς της νεοφώτιστης Γκιρμότ απέναντι στις καλύτερες ομάδες του ουγγρικού ποδοσφαίρου.

Πλέον το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Το καλοκαίρι του 2022, ενώ βρισκόταν ήδη στα 28 του, η Πάκσι του πρόσφερε το πρώτο του σημαντικό (σε αποδοχές) συμβόλαιο. Κι αυτός συνέχισε να… ανθίζει: Μια χρονιά μαγική, με 29 γκολ σε 34 αγώνες, όπου σχεδόν ό,τι σούταρε έβρισκε δίχτυα! Μετά κι από αυτό, οι ενδοιασμοί είχαν καμφθεί.

Ο Μάρκο Ρόσι, ο Ιταλός εκλέκτορας της Ουγγαρίας, δεν σκέφτηκε καθόλου την ηλικία του, αλλά τον επιθετικό του οίστρο. Τον κάλεσε και τον χρησιμοποίησε τον Μάρτιο του 2023 στο 3-0 επί της Βουλγαρίας. Τον Ιούνιο πέτυχε και το πρώτο του γκολ, σε ματς προκριματικών Euro εναντίον της Λιθουανίας. Με την Ουγγαρία έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε 28 ματς με 13 γκολ, έναν μέσο όρο μισό τέρμα ανά παιχνίδι, που μόνο μεγάλοι γκολτζήδες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν.

Η μεταγραφή πια ήταν κάτι δεδομένο. Η Φερεντσβάρος πλήρωσε 800.000 ευρώ στην Πάκσι το 2023. Το περιβάλλον άλλαξε, αλλά όχι και η σχέση με τα δίχτυα. Στα 2,5 χρόνια που έμεινε στην πρωταγωνίστρια του ουγγρικού ποδοσφαίρου κυριολεκτικά… ξετίναξε μτις αντίπαλες άμυνες: Σε 113 ματς για όλες τις διοργανώσεις σκόραρε 70 φορές και μοίρασε και 22 ασίστ. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακά νούμερα.

Στο κρίσιμο ματς της Ουγγαρίας με τη Σκωτία στο Euro 2024, στις 23 Ιουνίου στη Στουτγκάρδη, ο Βάργκα τραυματίστηκε σοβαρά σε φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Σκωτίας Άνγκους Γκαν, ενώ προσπαθούσε να πάρει κεφαλιά μέσα στην περιοχή, και έπεσε αναίσθητος στο έδαφος. Το παιχνίδι σταμάτησε για περίπου δέκα λεπτά κι όλοι πάγωσαν, καθώς οι γιατροί του έδωσαν άμεση φροντίδα και τελικά μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου. Τα πράγματα, όμως, εξελίχθηκαν ομαλά κι αποδείχτηκε ότι ο τραυματισμός δεν ήταν τόσο σοβαρός, όσο είχε εκτιμηθεί στην αρχή.

Έχοντας πια κλείσει τα 31 του χρόνια, κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα «εξωτερικού» στην καριέρα του. Με την έννοια ότι οι αυστριακές ομάδες, που πέρασε την πρώτη οκταετία της ποδοσφαιρικής του ζωής, ήταν σχετικά… κοντά στο σπίτι του. Ο ίδιος, πάντως, μόνο καλάμι δεν έχει καβαλήσει. Τόνισε, μάλιστα, πως όταν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στο Σεντπετέρφα, το χωριό του, για να μείνει μόνιμα.