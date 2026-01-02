ΟΦΗ: Οι οπαδοί ακύρωσαν τη συνάντησή τους στην πλ. Ελευθερίας λόγω αστυνομίας

Η αστυνομία απαγόρευσε τις οργανωμένες συγκεντρώσεις οπαδών σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, ενόψει του Super Cup.

Μετά την απόφαση των αστυνομικών αρχών να μην επιτραπούν οργανωμένες συγκεντρώσεις οπαδών σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, όπως η Πλατεία Ελευθερίας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για το Super Cup το Σάββατο, οδήγησε και στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του οργανωμένου κόσμου του ΟΦΗ, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα από τις Λέσχες Οπαδών της ομάδας.

Η ανακοίνωση των Snakes:

«Λόγω απόφασης της Αστυνομίας, η προγραμματισμένη συγκέντρωση του οργανωμένου κόσμου μας στην Πλατεία Ελευθερίας ακυρώνεται.

Λέσχες Οπαδών ΟΦΗ».

