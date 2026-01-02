Η γκολάρα του Καρέτσα αναδείχθηκε η κορυφαία των φίλων της Γκενκ στο 2025! (vid)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε στους φιλάθλους της Γκενκ ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο απέναντι στη Βασιλεία στο Europa League, το οποίο οι οπαδοί της ομάδας ανέδειξαν ως το κορυφαίο γκολ του 2025.

Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ, που φέτος κάνει αισθητή την παρουσία του στο Βέλγιο, σημείωσε ένα εκπληκτικό τέρμα στη φάση των ομίλων, κερδίζοντας τον θαυμασμό των φίλων της Γκενκ.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο 18χρονος έχει καταγράψει δύο γκολ και δέκα ασίστ σε 28 εμφανίσεις με τα “βουβάλια”, ενώ το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης χάρη στις εμφανίσεις του.