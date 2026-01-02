Λεβαδειακός: Τα 36 γκολ στο... πιάτο! (vid)

Η καλύτερη επίθεση του φετινού πρωταθλήματος σε ένα απολαυστικό βίντεο 2,5 λεπτών από τον Λεβαδειακό, με τα 36 γκολ της ομάδας στις 15 πρώτες αγωνιστικές.

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