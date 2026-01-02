Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Λεβαδειακός: Τα 36 γκολ στο... πιάτο! (vid) 02-01-2026 08:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η καλύτερη επίθεση του φετινού πρωταθλήματος σε ένα απολαυστικό βίντεο 2,5 λεπτών από τον Λεβαδειακό, με τα 36 γκολ της ομάδας στις 15 πρώτες αγωνιστικές. Δείτε την ανάρτηση των Βοιωτών: Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Επιλογή 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Συγκλονιστικά νερά, δωμάτια πάνω στη θάλασσα: Το νησί-τσέπης που κάνεις τις πιο τίμιες διακοπές, περπατιέται από τη μία άκρη στην άλλη menshouse.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Σε δύσκολη θέση η Πόπη Τσαπανίδου dailymedia.gr Λεβαδειακός: Τα 36 γκολ στο... πιάτο! (vid) SHARE