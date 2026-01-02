Ο Σέρχιο Ράμος θέλει να αγοράσει τη Σεβίλλη

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται μέσα σε ομάδα επενδυτών που ενδιαφέρεται να αγοράσει τη Σεβίλλη.

Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται η Σεβίλλη και ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Ανδαλουσίας, ηγείται μιας ισχυρής ομάδας επενδυτών για να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Αυτό αποκαλύπτει το ισπανικό Μέσο COPE, τονίζοντας πως ο 39χρονος κεντρικός αμυντικός έχει απευθυνθεί στη διοίκηση της Σεβίλλης και έχει καταθέσει την προσφορά για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες προσφορές. Πλέον, αναμένεται η απάντηση της διοίκησης της Σεβίλλης στην πρόταση που κατέθεσε το γκρουπ επενδυτών.

Ο Σέρχιο Ράμος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στη Σεβίλλη και επέστρεψε το 2023, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, μετρώντας συνολικά 87 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.