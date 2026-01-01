Με το αριστερό μπήκε στο 2026 η Μάντσεστερ Σίτι αφού «κόλλησε» στην έδρα της Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την Άρσεναλ.

Δεν κατάφερε να σπάσει το εντός έδρας αήττητο της Σάντερλαντ η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ξεκίνησε το νέο έτος με γκέλα (0-0) και είδε τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται στους 4 πόντους. Χωρίς τέρματα έληξε και το Μπρέντφορντ - Τότεναμ.

Νωρίς στην αναμέτρηση το γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα ακυρώθηκε για οφσάιντ και στη συνέχεια η ψυχωμένη και άριστα οργανωμένη, Σάντερλαντ, είχε μεγάλη φάση στο 17' με τον Μπρόμπεϊ, αλλά ο Ντοναρούμα ήταν εκεί. Ο Χάαλαντ έχασε την πρώτη και μοναδική ευκαιρία του στο 37’ όταν σούταρε πάνω στον Ρουφς έπειτα από γύρισμα του Τσερκί και στο δεύτερο μέρος ο Ρόδρι πήρε τη θέση του τραυματία, Νίκο Γκονσάλες.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Σαβίνιο είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες, πρώτα στο 47’ όταν φάτσα με το γκολ πλάσαρε ψηλά μετά την πάσα του Τσερκί και στο 48’ έφυγε μόνος του αλλά ο Ρουφς τον νίκησε και στο 51' ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έφυγε και αυτός τραυματίας για να μπει ο Ντοκού.

Η Σάντερλαντ είχε την καλύτερη στιγμή της στο δεύτερο μέρος στο 53’ αλλά ο Μαγιέντα με πλασέ μέσα από την περιοχή με το αριστερό νικήθηκε από τον Ντοναρούμα για να έρθει στη συνέχεια η πίεση της Σίτι.

Στο 65΄ο Γκβαρντιόλ έφυγε οριακά αλλά ο Ρουφς έβγαλε την κεφαλιά του και στο 70’ ο Ντουκού είχε τεράστια ευκαιρία όταν συνέκλινε και εκτέλεσε αλλά ο Μουκιέλε έκοψε με το πρόσωπο! Στο 74’ και πάλι ο Γκβαρντιόλ προσπάθησε να σκοράρει με τρόπο… Ζλάταν αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι χωρίς να τιμωρήσει τον Ρουφς που την άφησε και το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.