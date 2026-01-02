Φερνάντες για Μαρέσκα: «Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε - Εύχομαι τα καλύτερα»

Ο Έντσο Φερνάντες έκανε μια ανάρτηση στα Social Media ώστε να πει το δικό του αντίο στον Έντσο Μαρέσκα.

Ο Αργεντινός παίκτης της Τσέλσι, τόνισε πως εκτιμά τον Ιταλό τεχνικό και μοιράστηκε με τους ακόλουθους του όλα όσα ήθελε να πει στον Μαρέσκα.

Εκεί αναφέρει πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τους τίτλους που κατέκτησαν μαζί και δεν παρέλειψε να ευχηθεί τα καλύτερα σε όλο το επιτελείο.

Τα λόγια του Φερνάντες

«Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και βιώσαμε σε αυτό το στάδιο. Έμαθα πολλά και εκτιμώ πραγματικά κάθε συμβουλή και κάθε εμπειρία.

Εύχομαι σε εσένα και στο προπονητικό επιτελείο - Γουίλι, Ντάνι, Ρόμπι, Μάρκος και Μίκυ - τα καλύτερα. Κερδίσαμε μαζί δύο τίτλους που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πολλές επιτυχίες σε όλους σας και ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν στο μέλλον».