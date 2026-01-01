Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο

Το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ παραμένει «γεμάτο», με μοναδική επιστροφή τον Αλεσάντρο Βολιάκο στην πρώτη προπόνηση για το 2026.

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία συνεχίστηκε με την πρώτη προπόνηση για το νέο έτος, με τον Ιταλό στόπερ να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα των παικτών περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια. Όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης , Σάστρε και Λόβρεν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ο Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως κι οι Ντεσπόντοφ , Ιβανούσετς.

Την Παρασκευή (02.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.