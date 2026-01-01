Το 2026 ήλθε και ο Παναιτωλικός γιορτάζει - To επετειακό έμβλημα (vid)

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναιτωλικός και η εκκίνηση των εορτασμών που θα κορυφωθούν στα γενέθλια της 9ης Μαρτίου:
«Καλώς ήρθε το ξεχωριστό 2026!
Η οικουμένη γιορτάζει τον ερχομό του νέου χρόνου και ο Σύλλογός μας την είσοδό του στην τελική ευθεία για να συμπληρώσει 100 χρόνια, δράσης, προσφοράς, διακρίσεων, επιτυχιών και υπερηφάνειας!
Από το μακρινό 1926 που ιδρύθηκε ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ έως το 2026 είναι πλέον ένας αιώνας ζωής! Αυτή η ξεχωριστή επέτειος θα τιμηθεί με τον τρόπο που της αξίζει. Με σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκειά του, οι οποίες θα κορυφωθούν την γενέθλια ημέρα 9 Μαρτίου.
Το 2026 είναι ξεχωριστό έτος για το Σύλλογο και όλους!
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε κάθε μέλος της μεγάλης Παναιτωλικής οικογένειας!!!»