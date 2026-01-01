Τέλος από τη Ζυρίχη ο Τσούμπερ (pic)

Παρελθόν από τη Ζυρίχη αποτελεί ο Στίβεν Τσούμπερ που ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο 34χρονος Ελβετός εξτρέμ, που πήγε στη Ζυρίχη τον Δεκέμβρη του 2024 όταν και αποχώρησε από την ΑΕΚ, δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027 το οποίο αποφάσισε να τερματίσει.

«Με μεγάλη ευγνωμοσύνη αποφάσισα να διακόψω πρόωρα το συμβόλαιο μου με τη Ζυρίχη.

Σας ευχαριστώ για την τεράστια στήριξη και τις ξεχωριστές στιγμές - Θα τις θυμάμαι πάντα. Από καρδιάς εύχομαι στη Ζυρίχη μόνο τα καλύτερα για το μέλλον», ανέφερε ο Τσούμπερ στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του.

Ο Τσούμπερ είχε φέτος, μέχρι τώρα, 4 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές, ενώ συνολικά κατέγραψε με την φανέλα του ελβετικού συλλόγου 40 παιχνίδια, 12 γκολ και 7 ασίστ.