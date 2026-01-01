Sampdorianos: «Απομένουν λεπτομέρειες για Μήτογλου στη Σαμπντόρια»

Λεπτομέρειες απομένουν για την μετακίνηση του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Χθες ήταν η La Repubblica που ανέφερε πως ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται στην Γένοβα για να τελειώσει την μεταγραφή του στην Σαμπ, σημερα ο λογαριασμός στο Χ «Sampdorianos» σημειώνει πως απομένουν λεπτομέρειες ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον ιταλικό σύλλογο για να τελειώσει η μεταγραφή.

Θυμίζουμε πως ο Σίμος Μήτογλου (που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι) δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ και οι δυο πλευρές έχουν κάνει προσπάθειες για να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να λύσουν τη συνεργία τους ομαλά, έπειτα από τις εκατέρωθεν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.