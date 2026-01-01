«Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση Βάργκα ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ παίρνει τον κυρίαρχο παίκτη του ουγγρικού πρωταθλήματος»! 

Βασικό θέμα σε όλα τα αθλητικά ΜΜΕ της Ουγγαρίας είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα και η συμφωνία της Φερεντσβάρος με την ΑΕΚ για την παραχώρηση του.

Η ιστοσελίδα «Ma7 Médiacsalád» αναλύει τα δεδομένα του deal και τονίζει πως η ΑΕΚ αποκτά τον κυρίαρχο παίκτη του ουγγρικού πρωταθλήματος, χαρακτηρίζοντας την μετακίνηση του 31χρονου διεθνή επιθετικού «μια βόμβα».

«Η πρώτη μέρα του 2026 ξεκίνησε με μια βόμβα για τους οπαδούς», αναφέρουν οι Ούγγροι και προσθέτουν: «Ο Βάργκα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ουγγρικού πρωταθλήματος τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Έχει αποδείξει την αξία του όχι μόνο με την φανέλα της Φερεντσβάρος, αλλά και στη διεθνή σκηνή. Το πρώτο εξάμηνο φέτος πέτυχε 20 γκολ σε 29 αγώνες, ενώ σημείωσε 5 τέρματα σε 5 αγώνες και με την εθνική Ουγγαρίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με αυτή την απόδοση, κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων συλλόγων». Ακολούθως, γίνεται μια αναφορά στα χρήματα που θα κοστίσει η μεταγραφή που είναι περίπου 4,5 με 5 εκ. ευρώ, με τους Ούγγρους να εκτιμούν πως το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνια.

«Ο νυν προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στην Βίντι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση, καθώς ζήτησε συγκεκριμένα από τον Βάργκα να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας», σημειώνει επίσης η ιστοσελίδα «Ma7 Médiacsalád», που κλείνει χαρακτηρίζοντας το deal της πώλησης Βάργκα μια οικονομική επιτυχία για την Φερεντσβάρος συμπληρώνοντας ομως ταυτόχρονια πως πλέον «ο ουγγρικός σύλλογος έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του καθώς θα πρεπει να αντικαταστήσει το πιο επιτυχημένο μέλος της ομάδας».

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως Βάργκα και Νίκολιτς δεν συνυπήρξαν στην Ουγγαρία (ο Βάργκα επέστρεψε στην Ουγγαρία τον Γενάρη του 2020 ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς αποχώρησε από τον πάγκο της Βίντι τον Νοέμβριο του 2019). Παρ' όλα αυτά προφανώς και ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει άριστα τον διεθνή φορ της Φερεντσβάρος και τις δυνατότητες του.

Ποιος είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα

O Μπαρνάμπας Βάργκα με ύψος 1,85 μ αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94 και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό τόσο της Φερεντσβάρος (113συμ./70 γκολ) όσο και της εθνικής Ουγγαρίας (28 συμ.13 γκολ). Τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο τα έκανε στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.

Ειχε δυο εντυπωσιακές σεζόν στην Γκιρμοτ Γκιορ (20/21 και 21/22) με 28 γκολ σε 46 παχνίδια ενώ την περίοδο 2022-2023 έπαιξε με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο... πρώτο μισό (σε 29 ματς)!