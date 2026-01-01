Σαντιάγκο Έσε: Στο background της Γαλατά και στο…ραντάρ της Ατλέτικο Μαδρίτης

Τι «παίζει» με την «Τσιμ Μπομ» την ισπανική ομάδα και τον 24χρονο μέσο του Ολυμπιακού. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Νέο ρεπορτάζ που έρχεται από την Τουρκία φέρνει στο προσκήνιο το όνομα του Σαντιάγκο Έσε, του 24χρονου Αργεντινού μέσου του Ολυμπιακού, ως πιθανή μεταγραφική κίνηση της Γαλατασαράι.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο προπονητής της «Τσιμ Μπομ», Οκάν Μπουρούκ διατηρεί θετικό report για τον Αργεντινό μέσο της πειραϊκής ομάδας κι έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.

Από το ρεπορτάζ του SDNA στη γειτονική χώρα, προκύπτει ότι η περίπτωση Έσε δεν αποτελεί προς το παρόν προτεραιότητα για τη Γαλατά.

Μπορεί να βρίσκεται στο….ραντάρ της τουρκικής ομάδας, αλλά πρώτη επιλογή για τον Μπουρούκ παραμένουν άλλοι παίκτες που βρίσκονται ψηλότερα στη μεταγραφική λίστα.

Παρόλα αυτά, αν οι βασικοί στόχοι δεν ευδοκιμήσουν, τότε η Γαλατά είναι έτοιμη να κινηθεί και να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Έσε.

Το ενδιαφέρον για τον μέσο του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλατά.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το όνομα του Έσε απασχολεί και την Ατλέτικο Μαδρίτης που το καλοκαίρι του ΄24 είχε συνδεθεί μεταγραφικά (μέσω δημοσιευμάτων) μαζί του.