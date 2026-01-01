Ο πιθανός αντικαταστάτης του Μαρέσκα στην Τσέλσι έχει γίνει ήδη... viral (vid)

Ο Λίαμ Ρόζενιορ είναι ψηλά στη λίστα των Λονδρέζων, καθώς προπονεί τη Στρασμπούρ, η οποία ανήκει στο όμιλο ομάδων που διαχειρίζεται ο Τοντ Μπόελι και σύντομα θα πάρει την απόφαση.

Σε μια λύση εκ των... έσω φαίνεται ότι έχει στραφεί η Τσέλσι μετά το ξαφνικό «διαζύγιο» με τον Έντσο Μαρέσκα. Ο 41χρονος Άγγλος μάνατζερ βρίσκεται στο Στρασβούργο από το καλοκαίρι του 2024, εξασφάλισε το εισιτήριο του Europa Conference League με την 7η θέση στη Ligue 1 και φέτος, «φιγουράρει» στην κορυφή της League Phase, όντας σε «τροχιά» διάκρισης στη διοργάνωση, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται ξανά 7ος.

Η προπονητική του καριέρα είναι σύντομη, καθώς ξεκίνησε το 2018 ως βοηθός στην K-23 της Μπράιτον. Το 2019 ο Γουέιν Ρούνεϊ τον πήρε στο πλευρό του στην Ντέρμπι Κάουντι και από τον Ιούλιο του 2022 έγινε πρώτος, συνεχίζοντας ως «head coach» στην Χαλ Σίτι από τον Νοέμβριο του 2022 ως το καλοκαίρι του 2024, όταν ανέλαβε την Στρασμπούρ.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι το πάθος του και μόλις κυκλοφόρησαν οι φήμες διαδοχής του Έντσο Μαρέσκα, μια ομιλία του έγινε viral στο Χ:

🚨 A peek of Liam Rosenior’s speech in the Strasbourg dressing room. 🗣️



Could he be the next Chelsea manager? 🤔



pic.twitter.com/5JPWqN2l7s — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2026