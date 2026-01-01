Ο αιώνας ξεκίνησε δυναμικά: «ΠΑΟΚ είναι περηφάνια για το παρελθόν, το παρόν και τα όνειρα για το μέλλον» (vid)

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ», με τα βίντεο να συνεχίζονται, ενώνοντας τη γενιά του παρελθόντος με το παρόν και τα... όνειρα με φόντο το μέλλον.
Ο ουρανός της Τούμπας φωτίστηκε με την αλλαγή του έτους, την οποία «παρακολούθησαν» μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι έχουν ως... τρόπο ζωής τον ΠΑΟΚ από το 1926.
Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε.— PAOK FC (@PAOK_FC) January 1, 2026
Μα πάνω απ' όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια.
Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος… pic.twitter.com/X78h7K0Rf5