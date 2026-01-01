Ο αιώνας ξεκίνησε δυναμικά: «ΠΑΟΚ είναι περηφάνια για το παρελθόν, το παρόν και τα όνειρα για το μέλλον» (vid)

Με το μήνυμα, «Τρόπος ζωής από το 1926», ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο, ξεκινώντας δυναμικά τους εορτασμούς των 100 χρόνων ζωής.

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ», με τα βίντεο να συνεχίζονται, ενώνοντας τη γενιά του παρελθόντος με το παρόν και τα... όνειρα με φόντο το μέλλον.

Ο ουρανός της Τούμπας φωτίστηκε με την αλλαγή του έτους, την οποία «παρακολούθησαν» μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι έχουν ως... τρόπο ζωής τον ΠΑΟΚ από το 1926.