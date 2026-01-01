Επίσημο: Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Επιστροφή στη Γαλλία για τον Ρεμί Καμπελά, με τη Ναντ να αποκτά τον 35χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ήταν γνωστό πως ο Ρεμί Καμπελά δεν θα συνεχίσει απο το νέο έτος να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και πλέον έγινε και επίσημο, με τη Ναντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στη Γαλλία μετά το πρώτο μισό της σεζόν στους Πειραιώτες, με τα «καναρίνια» να τον αποκτούν με τη μορφή δανεισμού, σε μία προσπάθεια να σώσουν τη χρονιά, καθώς είναι στις τελευταίες θέσεις της Ligue 1 με μόλις 11 βαθμούς.

Μπορεί ο Καμπελά να ήταν απο τις πρώτες μεταγραφές το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, ωστόσο ποτέ δεν έπεισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μέτρησε μόλις 10 συμμετοχές με απολογισμό δύο ασίστ σε αυτό το εξάμηνο που βρέθηκε στο Λιμάνι.