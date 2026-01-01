ΟΦΗ: «Μέσα» και ο Φούντας ενόψει Ολυμπιακού

«Πάνοπλοι» οι Κρητικοί στον τελικό του Super Cup Betsson που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο (3/1, 17:00).

Μετά τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη και ο Ταξιάρχης Φούντας τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το πρώτο μεγάλο «ραντεβού» του 2026 και μάλιστα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Απουσιολόγιο «λευκό», λοιπόν, με τον Φούντα να καταβάλει σημαντική προσπάθεια, ώστε να ξεπεράσει τον πρόβλημα στον δικέφαλο από τον αγώνα με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Επόμενη προπόνηση αύριο, Παρασκευή (2/1, 17:00), ενώ στις 19:00 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη Τύπου των Χρήστου Κόντη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τους αρχηγούς.